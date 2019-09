Weinbau : Spitzen-Rieslinge für die Welt

Bernkastel-Kues Der Bernkasteler Ring, die älteste Weinversteigerungs-Gesellschaft der Mosel, feiert 120-jähriges Bestehen.

Es war eine bewegte, schnelle Zeit. Die Wirtschaft boomte, es wurde gebaut – herrschaftliche Häuser, Eisenbahnlinien und Brücken. Und der Moselwein, seinerzeit fast ausschließlich Riesling, erzielte traumhafte Preise. Mitten in dieser Gründerzeit, im Jahr 1899, taten sich in Bernkastel-Kues sieben Weingüter zusammmen und gründeten die „Vereinigung der Weinbergsbesitzer der Mittelmosel“. 120 Jahre später gibt es diese Vereinigung mit der großen Tradition als „Bernkasteler Ring“ immer noch.

35 Weingüter von Mosel, Saar und Ruwer, die zusammen rund 500 Hektar Weinberge in den besten Lagen des Anbaugebietes bewirtschaften, sind Mitglied in diesem ältesten Versteigerungsring der Mosel. Grund genug, dieses große Jubiläum zu feiern. Das Fest unter dem Motto „120 Jahre, 120 Weine, 120 Freunde“ fand am 24. August auf der Burg Landshut in Bernkastel-Kues statt.