Winzerverband mit neuem Logo Gründung vor 125 Jahren: (Bernkasteler) Ring rüstet sich für die modernen Zeiten

So oder so drücken sie der Mosel ihren Stempel auf: Wer eine Flasche Riesling, Spätburgunder oder Elbling kauft, begegnet der ungeöffneten Flasche schon mit einem flüchtigen Blick auf die Kapsel dem Ring-Logo. Und ist damit schon auf die gar nicht mal so unterschwellige Botschaft der Erzeuger gestoßen: Wir bürgen mit unserem Zeichen für Qualität.