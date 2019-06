Wein : Ein Glas voll Sonne aus 2018

Bernkastel-Kues/Machern Der neue Riesling-Jahrgang ist voller Frucht und gut entwickelt. Die Winzer des Bernkasteler Rings präsentieren in Kloster Machern ihre besten Tropfen.

„Schmecke den Schiefer“ ist das Motto der diesjährigen Jahrgangspräsentation des Bernkasteler Rings, an der sich 29 Weingüter von Saar bis zur Untermosel beteiligt haben. Der Ring ist eine Vereinigung von Prädikatsweingütern an der Mosel.

Schon um 11 Uhr kommen die Fachbesucher in den Barocksaal des Klosters Machern, in dem die Winzer ihre Weine ausschenken. Gastronomen, Experten und Journalisten verkosten den noch jungen Jahrgang routiniert – und speien natürlich in die bereitgestellten Behälter wieder aus, meistens jedenfalls. Immerhin stehen 221 Weine zur Auswahl. Den Überblick zu behalten, ist da schon eine Herausforderung. Ein erster Rundgang zeigt, dass der 2018er Jahrgang einen ganz eigenen Charakter hat. Jobst Karp vom Weingut Karp-Schreiber in Brauneberg erklärt das: „Der 2018er Jahrgang ist hervorragend, er hat eine starke Frucht, Finesse und wenig Säure. Der 2018er ist im Vergleich zu 2017 schon jetzt sehr gut zu trinken.“ Woran das liegt? Karp verweist auf den trockenen Sommer des vergangenen Jahres, den die Weinreben gut überstanden hätten, da es im Dezember 2017 lang anhaltend geregnet habe: „Der verregnete Winter hat den Jahrgang gerettet.“ Der zurückliegende Winter trockener gewesen. Das würde es dem diesjährigen Jahrgang schwerer machen. „Wir brauchen in zwei, drei Wochen dringend Regen,“ sagt Karp. Von den wärmeren Sommern würden vor allem die engeren und deshalb etwas dunkleren Nebentäler der Mosel profitieren.

Info Die teilnehmenden Weingüter Dr. Pauly-Bergweiler / Peter Nicolay, Bernkastel-Kues; Kees-Kieren, Graach; Philipps-Eckstein, Graach -Schäferei; Martin Kerpen, Bernkastel-Wehlen; Markus Molitor, Bernkastel-Wehlen; Albert Gessinger, Zeltingen; Rebenhof - Johannes Schmitz, Ürzig; Meulenhof, Erden; Schmitges, Erden; Albert Kallfelz, Zell-Merl; Franzen, Bremm; Richard Richter, Winningen; Peter Neu Erben, Wiltingen; Reverchon, Konz-Filzen; Erben von Beulwitz, Mertesdorf; Kanzlerhof, Pölich; Gebrüder Ludwig, Thörnich; FJ Regnery, Klüsserath; Carl Loewen / Carl Schmitt-Wagner, Leiwen; Werner, Leiwen; Ernst Clüsserath, Trittenheim; Clüsserath-Eifel, Trittenheim; Goerg, Neumagen-Dhorn; Weller-Lehnert, Piesport; Bastgen, Monzel; Martin Conrad, Brauneberg; Karp-Schreiber, Brauneberg; Bauer, Mülheim; Dr. H. Thanisch Erben-Müller Burggraef, Bernkastel-Kues.

Das kann Herbert Weiss vom Weingut Erben von Beulwitz in Mertesdorf (Ruwer) bestätigen: „Der 2018er Jahrgang ist außergewöhnlich. Wir hatten ein vollreifes und gesundes Lesegut, wie wir es noch nie zuvor hatten. Das ist ein Sonnenjahrgang, dessen Aromatik stark ins Exotische geht. Alkohol, Säure, Restzucker stimmen einfach.“ Solche Weine seien auch im Ausland nachgefragt, erklärt Weiss: „Wir exportieren viel nach Kalifornien, Kanada und Japan.“

Für Ernst Clüsserath vom gleichnamigen Weingut in Trittenheim war 2018 ebenfalls ein „Bilderbuchjahrgang“. Er sagt: „Die Hälfte des Jahrgangs haben wir bereits verkauft.“ Paul Vogel vom Weingut Bastgen in Osann-Mozel bestätigt ebenfalls, dass die Nebentäler von den heißen Sommern profitieren: „Wenn es in Zukunft über 2400 Sonnenstunden im Jahr gibt, dann werden sich manche Lagen verschieben müssen, um die typische Moselcharakteristik zu erhalten.“

Markus Reis vom Restaurant Zeltiner-Hof in Zeltingen-Rachtig ist ebenfalls auf der Weinpräsentation, um seinen Weinkeller aufzustocken: „Das ist ein Jahrgang, in dem sich die Primärfrucht unglaublich zeigt. Sehr fruchtig, sehr aromatisch und sehr zugänglich, ganz anders als die Jahrgänge 2016 und 2017.“ Er will den 2018er früher auf seine Getränkekarte setzen als die 2016er und 2017er. Reis: „Die Abwechslung und die Überraschung sind doch das Schöne an dieser Sache.“ Auf einer Weinpräsentation darf die Moselweinkönigin Laura Gerhardt natürlich nicht fehlen. Man könne sehr zufrieden mit dem sonnigen Jahrgang sein, der nicht mehr gelagert werden müsse, um zu reifen, findet sie. Gerhardt: „Das ist ein toller Wein, den man jetzt schon trinken kann.“

So war nicht nur der Schiefer im Kloster Machern zu schmecken, wie das Motto der Präsentation lautete, sondern vor allem auch viel Sonne des Jahrgangs 2018.

