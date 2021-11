Weinversteigerung : Spitzenweine von der Mosel unterm Hammer

Trier Spannend wie ein Krimi: Die Versteigerung des Bernkasteler Rings ist nichts für schwache Nerven. Kein Problem für Topwinzer Markus Molitor aus Bernkastel-Wehlen. Seine trockene Auslese aus der Lage Bernkasteler Doctor erreicht einen Spitzenpreis.

Moselwein nach Italien zu exportieren, erscheint in etwa so erfolgversprechend wie Eulen nach Athen zu tragen. Und doch ist Italien ein hervorragendes Importland, sagt Martin Kerpen, erster Vorsitzender des Bernkasteler Rings.

Er kümmert sich um Kunden aus der ganzen Welt, von den Niederlanden, über Norwegen und China bis in die USA, und weiß, was sie gerne trinken: „Der Trend zu hochwertigen trockenen Weinen verstärkt sich aktuell. Außerdem ist der Kabinett ein Zugpferd. Er genießt hohe Popularität. Darüber hinaus sind Raritäten gefragt, etwa hochwertige edelsüße Auslesen. Einzelne Betriebe haben da eine große Fangemeinde.“ Aber es gebe auch exzellente Qualitäten zu erschwinglichen Preisen, die gerade Händler aus dem Ausland interessierten. Vor allem seit die Lose (Verkaufseinheiten) größer geworden seien. Für mehr Flaschen lohne sich der Export-Aufwand eher.

39 Lose mit insgesamt 6612 Flaschen kommen unter den Hammer von Auktionator Wolfgang Beiss. Er versteigert souverän alle Qualitätsstufen und macht es mitunter spannend. Als die Drei-Sterne-Auslese vom Weingut Markus Molitor aus der Lage Bernkasteler Doctor aufgerufen wird, hält so mancher den Atem an. 250 Euro sind das Einstiegsgebot. Bewertet wurde die trockene Auslese bereits mit der Topbenotung von 100 Parker-Punkten. Das Fachurteil schlechthin in der Weinwelt. Besser geht es nicht. Die Kommissionäre bieten in 50-Euro-Schritten. Schnell haben sie sich auf 1050 Euro hoch geschaukelt. Doch Wolfgang Beiss lässt den Hammer noch nicht fallen. „1050 Euro sind geboten“, sagt er. „1050 Euro.“ Was für ein Nervenkitzel. Plötzlich ruft er: „1150 Euro“ und zack – der Hammer ist unten. Das Höchstgebot an diesem Tag. Applaus.