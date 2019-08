Panorama : Bernkasteler Ufer vom Schiff aus

Foto: Christine Catrein. Foto: TV/Christine Catrein

Bernkastel-Kues (ca) Das Gestade mit seinen imposanten Bauten entfaltet seine Pracht erst so richtig durch einen Wechsel der Perspektive. Von der Reling eines der zahlreichen Ausflugsschiffe aus zeigen sich die historischen Gebäude am Bernkasteler Moselufer wie an einer Perlenkette aufgereiht.