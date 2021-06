Tourismus: Bernkastel-Kues dreht Imagefilm mit dem Bürgermeister in der Hauptrolle : Ein Bürgermeister von der Mosel als Filmstar

Bernkastel-Kues Nach langem Lockdown: Die Ferienregion Bernkastel-Kues wirbt mit neuem Image-Video. Die Hauptrolle spielt Bürgermeister Wolfgang Port.

Claus Conrad von der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH erklärt, dass die Idee zum Film aus einem Brainstorming der Marketingabteilung des Ferienlandes entstanden ist. Gedreht haben ihn Conrad selbst und Mitarbeiterin Lisa Willems, die auch das Drehbuch geschrieben haben. Die Dreharbeiten seien an einem Vormittag über die Bühne gegangen. Editieren, schneiden und das Hochladen in den Internetkanälen Youtube, Facebook und Instagram hätte nochmals vier Stunden Zeit erfordert. Der Film wurde in Eigenregie produziert, wodurch keine externen Kosten angefallen waren. „Wir haben den Film bewusst für Facebook und Instagram gedreht, um die jungen Leute zu erreichen“, sagt Port. Durch die etwas gesteigerte Geschwindigkeit im Zeitraffer und die Klaviermusik im Hintergrund erinnere der Film an Slapstick-Streifen der frühen 1920er-Jahre. Schmunzelnd fügt er hinzu: „Man muss sowieso als Bürgermeister manchmal auch schauspielerische Fähigkeiten mitbringen.“ Rund 130 000 Zugriffe sind bisher auf den Film erfolgt, der Anfang Juni online ging. Für Port waren die Arbeiten vor der Kamera nichts Neues. Er hatte vor zwei Jahren in einem Kurzfilm mitgewirkt. In dem 20 Minuten langen Streifen „Der MIttelpunkt Europas“ spielte er den fiktiven Bürgermeister Walter Schorte, der die Kleinstadt (natürlich Bernkastel-Kues) zur Großstadt machen will und dazu allerlei skurille Aktionen startet. Das Projekt stammt vom 33-jährigen Felix Schon, der an der Academy of Media Arts in Köln studierte und den Film bei mehreren Festivals in Berlin, Istanbul und Regensburg gezeigt hat.