Vortrag : Morbach in den goldenen Zwanzigern

Morbach (red) Der Ausdruck Goldene Zwanziger Jahre bezeichnet für Deutschland den Zeitabschnitt zwischen 1924 und 1929. Der Begriff veranschaulicht den Wirtschaftsaufschwung in den 1920er Jahren nach der Inflation und steht auch für eine Blütezeit der deutschen Kunst, Kultur und Wissenschaft.

Zu Beginn dieses Jahrzehnts war im Hunsrück keineswegs von den „Goldenen Zwanziger“ zu reden, wie sie in der Film- und Glimmerwelt gerne abgebildet werden. Der bebilderte Vortrag von Berthold Staudt, am Donnerstag, 28. November, ab 14.30 Uhr im Café Heimat in Morbach handelt von den Höhen und Tiefen der Zeit von 1918 bis 1933 in Morbach.