Heimat : Jedes Kreuz steht für ein Schicksal

Morbach Der Morbacher Berthold Staudt hat eine Aufstellung aller Wegekreuze, Kapellen und Heiligenbilder in der Gemeinde Morbach erarbeitet. Das Buch erscheint im Sommer 2021.

An vielen Orten der Region stehen Kreuze und Heiligenhäuschen. Oft weisen sie auf persönliche Schicksale hin. Der Morbacher Heimatforscher Berthold Staudt hat sich jetzt mit diesen Kulturdenkmälern näher befasst. 173 dieser bildhaften Zeugnisse hat er in der Einheitsgemeinde gefunden und versucht, die Ursprungsgeschichte dahinter zu recherchieren. „Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen sind Zeugnisse, die uns das Leben und die kulturellen Zusammenhänge der Menschen aufzeigen“, sagt er. Zudem gäben diese Denkmäler Einblick in die Schicksale, Nöte, Wünsche und Glaubensbekenntnisse der gesellschaftlichen und sozialen Strukturen früherer Zeiten. Die noch vorhandenen Originale und renovierten Darstellungen dieser religiösen Symbole seien sehr wichtige Elemente, die geschützt und gepflegt werden müssten, sagt er. In einigen Orten gelinge dies vorbildlich, in anderen scheinen die Kreuze an Bedeutung zu verlieren.