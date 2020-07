Die Starkenburg bietet einen herrlichen Ausblick : Eine Burg mit starker Geschichte

Starkenburg Von der Starkenburg, die 1200 erstmals urkundlich erwähnt wurde, ist heute nicht mehr viel übrig. Verschiedene Ebenen durch kleinere Schiefermauern abgetrennt lassen aber erahnen, dass dies ein besonderer Ort war. Der Blick über das Mosel- und Ahringsbachtal geht kilometerweit.

Am Ortseingang von Starkenburg aus Richtung Enkirch kommend, ist man in wenigen Minuten auf dem Felssockel, auf dem die Burg stand. Sie hatte eine 135 Meter lange Längsachse von Nord nach Süd und eine 30 Meter lange Querachse von Westen nach Osten. In der Liste der Kulturdenkmäler der Region Trier wird sie genauer beschrieben.

Dort heißt es: „Im Osten ragte ein sehr mächtiger Bergfried hervor. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Johanniskapelle. Die aufgefundenen Reste lassen auf eine Doppelburg schließen.“ Urkunden bezeugen, dass die Sponheimer Herren, die nach Enkirch gelegene Hälfte der Burg dem Trierer Erzbischof Johann I. überließen und sie als Lehen zurückerhielten. Für die andere nach Traben gewandte Hälfte besteht ein Lehensverhältnis mit dem Kloster Corvey an der Weser.

Ihr Sohn Johann III. festigte die Herrschaft. Nach Überlieferungen wurden in einem Jahr „60 Stück Wein getrunken, 20 Malter Korn und 50 Malter Hafer vorrätig gehalten.“ Im Jahr 1338 wird die Grevenburg gebaut und löst die Starkenburg als Residenz ab, und 1437 stirbt das Geschlecht der Starkenburg-Sponheimer aus. Die Erben aus Baden und Simmern haben kein Interesse an der Burg, und so wird sie immer mehr vernachlässigt, baufällig und 1690 lässt der französische Kriegsminister Louvois die letzten Mauerreste abtragen. 1739 ist nur noch ein Steinhaufen übrig. Im Ort Starkenburg gibt es in der Nähe der Burg einige Häuser, die zum Teil über gewölbte Keller verfügen, die vermutlich mittelalterlichen Ursprungs sind. Jörg Emmerich, Ortsbürgermeister der Fremdenverkehrsgemeinde, berichtet: „In früheren Jahrhunderten war es ja üblich, dass man mit Steinen verfallener Gebäude selbst gebaut hat und so kann es durchaus sein, dass in einigen Starkenburger Gebäuden Steine der Burg wiederverwendet wurden.“