Schule : Berufsbildende Schule lädt zum Informationsabend ein

Bernkastel-Kues Die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues lädt alle Schüler der Abschlussklassen an den Allgemeinbildenden Schulen, sowie deren Eltern und Berufstätige zum Informationsabend für Mittwoch, 15. Januar, in die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues ein.

Von 17.30 bis 18.30 Uhr informieren Vertreter der Berufsbildenden Schule über die Bildungsangebote an der Schule, wie Berufsschule, Berufsfachschule I und II, Höhere Berufsfachschule sowie Berufsoberschule II. Sie stehen auch für eine individuelle Schullaufbahnberatung zur Verfügung. So können Schüler mit einem Qualifizierten Sekundarabschluss I erfahren, wie sie mit dem Besuch der Höheren Berufsfachschule in einem Zeitraum von zwei Jahren eine schulische Berufsausbildung als „Staatlich geprüfte/r Assistent/in für „Handel- und E-Commerce“, „Gastgewerbe und Catering“ und die Fachhochschulreife erhalten. In dem Bildungsgang Duale Berufsoberschule können Berufstätige mit Sekundarstufenabschluss I (Mittlere Reife) berufsbegleitend in zwei Jahren (jeweils an 2 Abenden) die Fachhochschulreife erwerben. Mit der Fachhochschulreife kann in der Berufsoberschule II in einem Jahr das Abitur erworben werden.