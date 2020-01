Bildung : Berufsbildende Schulen beraten

Bernkastel-Kues/Wittlich Am Donnerstag, den 30. Januar, bieten die BBS Wittlich und die BBS Bernkastel in der Eingangshalle der BBS Wittlich, Rudolf–Diesel-Straße 1, von 17.30 bis 18.30 Uhr einen Informationsabend an. Eltern und Jugendliche können sich über deren Bildungsangebot in persönlichen Gesprächen beraten lassen.

Der Anmeldeschluss für die Vollzeitbildungsgänge Berufsfachschule, Berufliches Gymnasium und Berufsoberschule für das kommende Schuljahr 2020/2021 ist der 1. März 2020. Anmeldeformulare sind sowohl im Sekretariat der Schule als auch über die Homepage unter der Rubrik „Downloads“ erhältlich.