Bildung : Berufsschulen informieren

Bernkastel-Kues/WittliCH (red) Die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues und die Berufsbildende Schule Wittlich laden Schüler der Abschlussklassen an den Allgemeinbildenden Schulen, sowie deren Eltern und andere Interessierte zum Informationsabend am Mittwoch, 11. Dezember, in die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr informieren Vertreter der Berufsbildenden Schule des Kreises über die Bildungsangebote an der Schule, wie Berufsschule, Berufsfachschule I und II, Höhere Berufsfachschule sowie die Berufsoberschule II. Die Kollegen stehen auch für individuelle Schullaufbahnberatungen zur Verfügung.

Schüler mit einem Qualifizierten Sekundarabschluss I können beispielsweise erfahren, wie sie mit dem Besuch der Höheren Berufsfachschule in einem Zeitraum von zwei Jahren die Fachhochschulreife erhalten.