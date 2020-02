Kurs : Workshop: Besen binden lernen

Hilscheid (red) Besenbinden ist eines der traditionellen Winterhandwerke im Hunsrück, die in Vergessenheit geraten. Wer dieses alte Handwerk erlernen will, kann im Hunsrückhaus am Samstag, 15. Februar, von 14 bis 17 Uhr einen Besenbindekurs besuchen.



