Neue Pächter für Brückenschenke E-Bikes, Gastro-Lounge und mehr: Was drei Unternehmer an der Mosel vorhaben

E-Bike-Service für Übernachtungsbetriebe, Gewölbekeller mit Genusswelt, jetzt ein eigenes Hotel und on top ein Restaurant: Wenn Christian Ernst (33), Sebastian Ernst (28) und Tobias Wiens (28) eine gute Geschäftsidee sehen, packen sie zu. Und so mischen sie die Mosel gerade an mehreren Orten mit unterschiedlichen Projekten auf. Die Vision: hier Anziehungspunkte zu schaffen, die sich wie eine Perlenschnur aneinanderreihen, vor allem auch für Radfahrer.