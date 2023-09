Im Kreis Bernkastel-Wittlich Außergewöhnliche Unterkünfte für eine kleine Auszeit - ob im Schloss oder auf dem Wasser

Manchmal reicht schon eine kleine Auszeit, um sich zu erholen. Einfach mal weg vom Alltag – dafür muss man auch in der Feriensaison nicht unbedingt weit reisen. Gastgeber in der Region bieten auf Portalen wie beispielsweise Airbnb Urlaubern und denen, die es werden wollen, viele verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten an. Wer will, kann sie auch nur übers Wochenende buchen: Manchmal reichen ja schon ein paar Tage, um wieder Kraft für den Alltag zu sammeln. Hier eine kleine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.