Infrastruktur : Bessere Radverbindungen für Bürger und Touristen

Morbach Die Gemeinde Morbach gibt ein Konzept für ein Radwegenetz in Auftrag.

Die Morbacher wollen ihre Radverbindungen zwischen den Ortsbezirken verbessern. Dafür will die Gemeinde ein kommunales Radwegenetz erstellen lassen, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Unter Berücksichtigung der bestehenden Infrastruktur sollen Radwege erschlossen werden. Dazu sollen die 19 Ortsbezirke miteinander verbunden werden. Auf zwei Rundwegen sollen touristische Highlights erreichbar sein und Anschlüsse geschaffen werden an die überregionalen Verbindungen wie den Hunsrück-Radweg oder den Hunsrück-Mosel Radweg.