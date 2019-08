Kabarett : Die komische Welt des Weins

Ingo Konrads. Foto: TV/Ingo Konrads

Traben-Trarbach (red) Kabarettist Ingo Konrads ist mit seinem Programm „Best of Wein-Comedy – das Lachen im Keller geht weiter“ am Samstag, 17. August, ab 19.30 Uhr im Blauen Gewölbe der Storcke-Stütz, Brückenstraße 4 in Traben-Trarbach zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken