Umwelt : Der Edelstein unter den Vögeln kehrt in die Region zurück

Immer wieder fotografieren auch unsere Leser Eisvögel: Wir haben mal drei besonders schöne Aufnahmen von Karin-Simone Hauth, Waldemar Koch und Christa Henrich ausgesucht. Die Tiere wurden am Mattheiser Weiher in Trier, an der Liesermündung und an der Mosel fotografiert. Foto: Karin-Simone Hauth

Region Eisvögel gehören zu den schillerndsten Vertretern der Vogelwelt. Über Jahre galten sie als stark gefährdet, jetzt sind sie wieder da.

Ein hohes Pfeifen schrillt über den Bach. Dann schießt er pfeilschnell übers Wasser, schnappt sich einen kleinen Fisch, ein Insekt oder eine Kaulquappe und verschwindet wieder in seiner Höhle. Wer den seltenen Eisvogel länger beobachten will als ein paar Sekunden, muss geduldig sein.

Denn so auffällig das Federkleid des kleinen Räubers auch sein mag. Großartig zur Schau stellen möchte der „fliegende Edelstein“ sein Gefieder offenbar nicht. So schnell das bunte Tier auftaucht, so schnell ist es oft auch wieder verschwunden. Was vielleicht einen Teil der Faszination rund um den wohl schillerndsten Vertreter der heimischen Vogelwelt erklärt.

Wer genau hinschaut oder sich auch mit dem Fernglas etwas Zeit nimmt, kann dennoch einen Blick erhaschen. Und zwar laut Landesumweltministerium an „nahezu allen Flüssen und Bächen“ in der Region Trier. Ob an der Mosel, an der Lieser, der Kyll oder auch kleinen Gewässern wie dem Bendersbach bei Salmtal oder dem Mattheiser Weiher in Trier – überall ist der Eisvogel anzutreffen. Allerdings „nirgends häufig“, schreibt eine Pressesprecherin des Ministeriums.

Denn die Vögel sind selten. Eine genaue Schätzung der Bestände sei zwar nicht möglich, „da die Art sich heterogen in der Region verteilt“. Gesetzlich gehören sie in Deutschland aber zu den „besonders geschützten Arten“ und stehen dementsprechend auch unter Naturschutz.

Doch es gibt gute Nachrichten: Der Bestand hat in den vergangenen Jahren wieder zugenommen. Mitte der 1970er Jahre brüteten in Rheinland-Pfalz circa 50 bis 60 Paare. Seit 2010 gab es schon mehr als 8000 Meldungen. Der Bestand erholt sich hierzulande also.

Was dem Eisvogel dennoch zu schaffen macht, sind nicht nur Fressfeinde wie Greifvögel. Oder auch Wildkatzen und Marder, die ihre Nester schon mal plündern. Sondern auch der Winter. „Die größte Gefahr“, schreibt die Behördensprecherin „ist das Zufrieren von Gewässern.“ Wenn also eine dicke Eisschicht den Räuber von seiner Beute trennt. Dann droht der Alcedo atthis zu verhungern.

Zudem sind seine Habitate durch Gewässerverunreinigung gefährdet. Sein Lebensraum ist durch die Begradigung und Kanalisierung von Flüssen in Gefahr. Zum Glück für den Vogel, der in naturnahen Steilwänden brütet, geht der Trend in Rheinland-Pfalz seit Jahren in Richtung der Renaturierung von Gewässern. Er findet an den Ufern also immer mehr Lebensraum.

Was Artenschützer aber auch im Auge haben, sind Planungen für Bauprojekte, wie etwa jüngst beim Eifeler Nimstalradweg. Hier laufen Überlegungen, die Ausbaustrecke zu verlegen. Denn in den Steilwänden der Nims zwischen Lasel und der Nimshuscheider Mühle liegen Brutröhren der Eisvögel. Heute will der Mensch das seltene Tier schützen. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man den Vogel noch als vermeintlichen Fischräuber bejagt. So können sich die Zeiten ändern.

