Lieser Der erste Bestattungswald im Kreis Bernkastel-Wittlich wird noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Das billigste Urnengrab unter Bäumen wird 500 bis 600 Euro kosten. Die Nachfrage ist bereits groß.

Ob arm oder reich, dick oder dünn – am Tod kommt niemand vorbei. Was sich ändert, sind die Bestattungsformen. Die Beerdigung im Sarg ist mittlerweile eher die Ausnahme denn die Regel. Die Urne hat ihn abgelöst. Aber auch der herkömmliche Friedhof wird seltener die letzte Ruhestätte der Verstorbenen. Im Trend liegen Bestattungswälder. Immer mehr Menschen suchen dort einen Platz für ihre Angehörigen und/oder schon zu Lebzeiten für sich selbst. Zum Beispiel aus Kostengründen, wegen der wegfallenden Grabpflege oder aus dem Wunsch nach Einklang mit der Natur.

Auf der Höhe über Lieser, direkt an der Gemarkungsgrenze zum Kueser Plateau, wird dies (der TV berichtete mehrfach) demnächst wohl auch möglich sein: in einem 16 Hektar großen Waldstück mit mächtigen 150 Jahre alten Eichen und Buchen. Die ersten Urnengrabstellen werden sich in einem drei Hektar großen Bereich befinden. An jedem der vorerst 220 Bäumen stehen jeweils zwölf Plätze zur Verfügung. Die Eichen und Buchen können auch als Familienbäume vergeben vergeben. Die festgeschriebene Ruhezeit liegt bei 99 Jahren.