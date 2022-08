TV-Voting : Die Abstimmung ist beendet: Hier gibt es die „Leckerste Eiskugel“ im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Foto: TV/Anja Theis

Bernkastel-Wittlich „Wer macht das leckerste Eis im Landkreis?“, haben wir unsere Leser gefragt. Und die haben abgestimmt.

Rund 450 Leser haben abgestimmt und ihre Lieblingseisdiele im Kreis Bernkastel-Wittlich gewählt: Bei der Abstimmung zur „Leckersten Kugel“, die am vergangenen Mittwoch gestartet war und an diesem Sonntag endete, liegt das Eiscafé Venezia aus Bernkastel-Kues vorne. 141 Stimmen der insgesamt 446 Stimmen, die online oder per E-Mail abgegeben wurden, gingen an die Bernkastel-Kueser Eisdiele. Auf Platz zwei folgt mit insgesamt 98 Stimmen der Eistraum aus Hetzerath.

Wäre es allein nach den Eisfreunden gegangen, die online auf www.volksfreund.de ihre Stimme abgegeben haben, hätte der Eistraum aus Hetzerath das Rennen gemacht: Hier stimmten 30 Prozent der Nutzer für diese Eisdiele, 28 Prozent gaben ihre Stimme für das Eiscafé Venezia ab. Die Bernkastel-Kueser Eisdiele allerdings lag bei den per E-Mail abgegeben Stimmen weit vorne mit 34,6 Prozent der Stimmen, was 44 Stimmen entspricht. Der Eistraum kam hier auf 6,4 Prozent (acht Stimmen).

Und was macht die beiden Erstplatzierten so Besonders? In Bernkastel-Kues scheint das unter anderem eine besondere Spezialität zu sein. Eine Leserin erinnert sich dabei an ihre Schulzeit zurück: „Ab 1965 ging ich in Bernkastel zum Gymnasium, damals war Venezia noch direkt an der Brücke. Manchmal reichte das Taschengeld noch für ein Eis und in der Oberstufe manchmal sogar für das legendäre Tartufo. Und das ist bis heute unübertroffen. Seit dieser Zeit probiere ich überall, wo ich hinkomme genau diese Spezialität, nur um immer wieder festzustellen: Das beste Tartufo gibt‘s bei Venezia in Kues.“

Tartufo di Pizzo ist eine italienische Eisspezialität, die den Trüffelpralinen nachempfunden ist und ihren Ursprung in Pizzo (Kalabrien) hat.

Ein anderer Leser schreibt: „Ich finde die Idee, die beste Eisdiele von den Besuchern ermitteln zu lassen, ganz toll.

Unsere Eisdiele ist die Venezia in Bernkastel-Kues. Um dieses Eis zu genießen, fahren wir sehr oft von Traben-Trarbach nach Bernkastel. Warum? Zunächst ist es die freundliche Art der Menschen, die uns bedienen. Carlo ist da besonders

hervorzuheben. Mein Favorit ist das „Tartufo“. Ich habe schon so viele Eisdielen besucht, aber keine konnte bisher an die Qualität der Venezia herankommen. Ich wünsche mir, dass ich diese Eisdiele noch sehr, sehr lange dort besuchen kann.“

Ein Fan des Eistraums in Hetzerath ist vor allem wegen diesen Dingen so begeistert von der Eisdiele: „Wegen der Nähe, aber besonders wegen der frischen Herstellung aus Früchten, wegen des reichhaltigen Angebots, auch an veganem Eis, auch wegen der umweltfreundlichen Nutzung des verwendeten Bechermaterials, zudem wegen der immer freundlichen und zügigen Bedienung.“

Foto: TV/Anja Theis 11 Bilder Zu Besuch in der Eisdiele Venezia in Bernkastel-Kues

In Deutschland ist übrigens Vanille das beliebteste Eis, wie eine Umfrage des Verbraucherportals Vergleich.org unter 1000 Eis-Freunden ergab. Laut der Verbrauchs- und Medienanalyse genießen Eis-Fans die kühle Köstlichkeit am liebsten in der Eisdiele.

Vanille schmeckt demnach 19,3 Prozent der Befragten am besten. Vanille sei im 16. Jahrhundert von spanischen Konquistadoren aus Mexiko eingeführt und zunächst im Kakao verwendet worden, bis der Apotheker von Königin Elizabeth I., Hugh Morgan, eine separate Verwendung vorschlug.

Auf den weiteren Plätzen der Umfrage folgten Haselnuss (16,8 Prozent), Stracciatella (16,5 Prozent), Schokolade (16,3 Prozent), Erdbeere (13,3 Prozent) und as Joghurteis mit 11,9 Prozent. Die restlichen 5,9 Prozent der Angaben seien sonstige Sorten, wie unter anderem Nougat, Salted Caramel oder After Eight gewesen.