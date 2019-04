später lesen Schule Besuch aus den USA FOTO: TV / Andreas Weil FOTO: TV / Andreas Weil Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der 12er-Leistungskurs Englisch, betreut von Andreas Weil, hatte Besuch vom US-Generalkonsulat in Frankfurt am Main. Der Gast aus Florida, Brandon Ramsay, hielt einen Vortrag zum Thema „The US and the environment“.