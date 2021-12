Glaube : Besuch aus Kamerun in Springiersbach

Besuch aus Kamerun in Springiersbach

Bengel (red) Es war eine kleine Überraschung: Pater Theodor begrüßte in der Klosterkirche Springiersbachdrei Mitbrüder aus Kamerun.

Sie sind zum Provinzkapitel der Karmeliten in Springiersbach angereist, das im Dezember stattfinden sollte. Wegen der Corona-Lage wurde es aber wieder abgesagt. Die Priester aus Kamerun feierten Gottesdienste mit und brachten ein wenig welt­kirchliche Atmosphäre herein. Pater Armel ist Pfarrer einer Gemeinde im Bistum Kribi am Golf von Guinea.