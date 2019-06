Piesport : Besuch bei den Piesporter Senioren

Piesport (red) Mal ist es ein Werbeanruf, mal sind es Belästigungsanrufe oder Anrufe mit der Frage: „Tante Erna, rate mal wer dran ist?“ – der sogenannte „Enkeltrick“.

Aber auch Fälle von „falschen Polizisten“ gibt es immer wieder. Unzählige Varianten von weiteren unseriösen und betrügerischen Machenschaften am Telefon kamen beim Seniorennachmittag in Piesport zur Sprache, den Mitarbeiter des Weißen Rings, Außenstelle Bernkastel-Wittlich, besuchten. Die Handlungsempfehlung lautet: Anrufe mit unterdrückter oder unbekannter Rufnummer im Display des Telefons nicht annehmen und den Anrufbeantworter aktivieren. Denn wer wirklich was Wichtiges zu sagen hat, spricht auf Anrufbeantworter.