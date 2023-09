Serie „Landgasthöfe“ Mehr Idylle geht fast nicht: Was die Klostermühle Siebenborn ihren Gästen bietet

Schon seit ihrer Eröffnung im Jahr 2008, als dieses Foto entstand, kennt TV-Mitarbeiter Clemens Beckmann die Klostermühle Siebenborn. Warum Hotel und Gastronomie von an Anfang an gut liefen und was sich in den 15 Jahren seitdem verändert hat, hat er sich bei einem Besuch erzählen lassen.

Foto: Clemens Beckmann (cb)