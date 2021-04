Historie : Besucher sollen künftig an der Niederburg in Manderscheid ins Mittelalter eintauchen können

Besucher sollen künftig an der Niederburg in Manderscheid ins Mittelalter eintauchen können

Manderscheid Mit dem Handy sollen die Besucher die Niederburg und das mittelalterliche Leben medial entdecken. Mit Hilfe des Leader-Programms soll das Projekt umgesetzt werden. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.

Die Zeit der Schaukästen ist bei den meisten historischen Gemäuern vorbei. Wer seine Sehenswürdigkeiten auf den aktuellen Stand bringen will, muss da schon mehr bieten, um die Besucher zu locken. Das will auch die Stadt Manderscheid. Deshalb hat man dort für die Burg verschiedene Projekte auf den Weg gebracht, um sie wieder mehr ins Bewusstsein von Besuchern aus der Region und von Touristen zu rücken.

Die barrierefreie Burg ist dabei ein Baustein. Durch die Radwegeabbindung an den Maare- Mosel- Radweg vom Bahnhof Pantenburg nach Niedermanderscheid und den Abenteuer-Burgen-Klettersteig will man neue Zielgruppen erreichen.

Weiter wird dort berichtet: „Ein zweiter Rundgang lädt Kinder und Junggebliebene zu einer mittelalterlichen Schnitzeljagd ein. Der Besucher wird in eine Erzählhandlung mit gezielten Fragen eingebunden, die zu einem spannenden Ergebnis führt.“ Konkret wird es ein Kompetenzteam geben, das sich aus Fachleuten zum Thema Mittelalter zusammensetzt und das sich mit der Historie der Niederburg Manderscheid sehr gut auskennt. Sie erarbeiten die Rekonstruktion der Burg beispielsweise anhand alter Stiche, die dann von einer Filmfirma am PC umgesetzt werden. Tobias Stadtfeld, Stadtratsmitglied, erklärt: „Man kann also nachher auf dem Tablet Teile der Burg in ihrer ursprünglichen Form sehen.“ Als weitere Ideen für Filmsequenzen, die man anschauen kann, nennt er Szenen aus einer Veranstaltung in der Kapelle, etwa eine Trauung, eine Szene mit Musikern und Gauklern, eine Kampfszene oder auch ein Trinkgelage.