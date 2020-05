Corona-Krise : Endlich wieder raus zum Campen – Mosel-Campingplätze fast ausgebucht

Erden/Wehlen/Bernkastel-Kues Nachdem die Campingplätze wegen der Corona-Pandemie bisher waren, erleben die Betreiber kurz nach der Eröffnung einen wahren Run. Über Himmelfahrt und Pfingsten sind die Plätze an der Mosel nahezu ausgebucht.

Am Mittwochmorgen zahlreiche Plätze auf dem Erdener Campingplatz frei. Doch bis zum Abend wird sich das geändert haben. „Wir sind restlos ausgebucht – wie alle Campingplätze an der Mosel“, sagt Betreiberin Sabine Schmitz. Das betreffe das lange Wochenende über Christi Himmelfahrt, aber auch die Pfingstfeiertage. „Die Leute wollen nur noch raus“, sagt sie.

Auch der Campingplatz am Hafen von Bernkastel-Kues ist komplett ausgebucht so wie alle derzeit geöffneten Anlagen, die die Helmut Knaus Campingparks KG in Deutschland betreibt, sagt Prokurist Oliver Krämer. Überall habe ein Run auf die Plätze eingesetzt. Dabei habe auch das vorhergesagte gute Wetter eine Rolle gespielt. „Man merkt deutlich das Verlangen der Leute, raus zu dürfen und nicht mehr eingesperrt zu sein“, sagt er.

Dass Camper in autarken Wohnmobilen fünf Tage vor den Urlaubern in autarken Wohnwagen auf die Plätze durften sei nicht logisch gewesen. Campingplätze mit Gastronomie durften ihre Toilettenanlagen öffnen, Plätzbetreiber ohne Gastronomie war dies zuerst verboten. Das habe keinen Sinn ergeben. Dass bei den Duschen aufgrund der Aerosolproblematik noch Klärungsbedarf bestanden habe, habe sie nachvollziehen können. Doch wäre hier ein Föderalismus im Kleinen förderlich, sagt sie. Darunter versteht sie keine pauschalen Entscheidungen, sondern einzelne Bewertungen für die Plätze. Beispielsweise, ob die Waschräume großzügig oder eng gebaut oder mit Lüftungsanlage versehen sind oder nicht. Wie es nach Pfingsten mit dem Betrieb weitergeht, kann sie noch nicht sagen. Die Holländer, die während des Sommers einen großen Anteil ihrer Gäste stellen, buchten noch sehr zögerlich, sagt sie.

Und wie gefällt den Gästen ihre wiedergewonnene Freiheit? „Für mich ist das schön. Hier fühle ich mich gesund“, freut sich Hannelore Schmitz aus Jüchen auf dem Campingplatz in Erden. Ihre Bekannte Anita Thissen aus Mönchengladbach vermisst zwar die Duschen, die noch geschlossen sind. Die Nasszellen im Wohnmobil seien doch sehr beengt. „Doch was ein echter Camper ist, dem macht das nichts“, sagt sie.

Auf dem Wehlener Platz lassen sich die Gelegenheitscamper Martin Reiter und Anian Reifenstahl aus Bad Tölz in der Sonne ihr Weißbier schmecken. Sie sind die ersten einer ganzen Gruppe Mountainbiker, die erstmals an die Mosel gekommen sind. „Sonst fahren wir immer an den Gardasee, aber das fällt dieses Jahr aus wegen Corona“, sagen sie. Auf der Suche nach Alternativen in Deutschland sind sie auf die Mosel gestoßen. „Hier gibt es Hügel und Berge, das muss doch gut gehen.“