Immobilien : Stillstand auf Hetzeraths größter Baustelle

Gras wächst auf der Baustelle. Lange hat sich nichts getan. Foto: Monika Traut-Bonato

Hetzerath Bis Anfang des Jahres verlief trotz der Corona-Pandemie alles planmäßig: In Hetzeraths Dorfmitte soll ein Zentrum für betreutes Wohnen entstehen. Doch seit den Abrissarbeiten Anfang des Jahres herrscht auf der Baustelle Stillstand. Gerüchte gehen um: Ist das Gelände vielleicht gar nicht bebaubar? Wir hören nach.

Seit 2019 plant die Ortsgemeinde Hetzerath in Zusammenarbeit mit der GBT ein Zentrum für betreutes Wohnen in Hetzerath einzurichten. Auf dem Gelände des ehemaligen Steinmetzbetriebes Fritz Rau sowie den daran angrenzenden Grundstücken soll das neue Wohnquartier alternative Wohnformen in Form von individuellem Wohnen mit pflegerischer und medizinischer Betreuung anbieten und darüber hinaus Tagespflegeangebote für 30 Personen bereitstellen. Einzelne Bausteine des Vorhabens sind beispielsweise die medizinische Versorgung im hausärztlichen medizinischen Versorgungszentrum der BBT-Gruppe, ambulante pflegerische und hauswirtschaftliche Unterstützung, spezielle Wohnungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf, Wohnungen für Familien, Wohngemeinschaften für 12 Personen, bei denen eine 24-stündige Versorgung möglich ist sowie das Tagespflegeangebot, damit Menschen tagsüber versorgt werden.

Investor und Bauherr ist die GBT-Wohnungsbau und Treuhand AG, die neue Versorgungsform umsetzen wird die Pflegegesellschaft St. Martin GmbH Trier. Daniel Knopp, einer von 3 Geschäftsführern der gemeinnützigen Pflegegesellschaft St. Martin: „Dieses Projekt ist in der Art und Weise in RLP einzigartig, wir haben hier eine Vorreiterrolle übernommen“. Die Nachfrage sei bereits jetzt sehr groß, es gebe schon rund 30 Voranfragen, fast überwiegend aus Hetzerath selbst.

Im Januar dieses Jahres erfolgte der Abriss der Gebäude auf dem vorgesehenen Gelände. Mit dem eigentlichen Neubau sollte dann im Frühjahr 2022 gestartet werden, die Fertigstellung war ursprünglich für Ende 2023/Anfang 2024 gedacht. Seitdem herrscht Ruhe in der Hauptstraße, Gras und Unkraut wachsen über der Fläche. Der erste Bauantrag wurde Anfang des Jahres eingereicht, alles schien gut zu laufen. Warum ging es nicht weiter?

Aufgrund eines Bodengutachtens wurde seitens des Investors eine Baggerschürfung veranlasst. Nach einem viereinhalb Meter tiefen Bodenaushub wurde deutlich, dass der Baugrund ohne besondere Maßnahmen kein Gründungsvorhaben zulässt. Das Planungsteam aus Bodengutachter, Statiker und Architekt musste darauf reagieren. Dies wurde auch von älteren Hetzerather Einwohnern bestätigt, dass auf dem Gelände, bevor der Steinmetzbetrieb da war, immer viel Wasser gestanden hätte und es mehr Sumpf als fester Boden war, wo die Frösche gequakt haben.

Unter diesen Voraussetzungen war der Bau eines Kellers nicht wie vorgesehen umsetzbar.

Daniel Knopp als Betreiber der Tagespflege sagte dazu:“ Das Problem ist der unstabile Untergrund, es würde die Kosten sprengen, in dem Bereich einen Keller zu bauen. Aus diesem Grund musste die Bauplanung angepasst werden.“ Ein neuer Bauantrag mit den Veränderungen wurde zügig gestellt. Statt eines Kellers soll das Gebäude nun in einem Bereich nach außen erweitert werden. Dann hieß es Warten. Knopp war überrascht darüber, welche detaillierten Informationen die Baubehörde nun plötzlich vorab wissen wollte. „Dieser Detailierungsgrad im Rahmen der Baugenehmigung bis hin zur genauen Erklärung, welche Küchen eingebaut werden und wo welche Materialien wie Vorbindeschürzen zur Essensausgabe gelagert werden war bei anderen Bauprojekten, die wir gemeinsam mit der GBT haben, nie zu beschreiben.“ Der Baubeginn war für das Frühjahr geplant. Nun haben wir bereits Herbst. Die GBT steht in den Startlöchern, jedoch ließ die erforderliche Baugenehmigung auf sich warten. Letzte Woche kam dann endlich die gute Nachricht.

Land in Sicht

Auf Nachfrage des Trierischen Volksfreunds beim Bauamt Wittlich hin, warum die Baugenehmigung für das Projekt Betreutes Wohnen in Hetzerath so lange dauert, erreichte uns am letzten Donnerstag folgende Antwort: „Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass die Baugenehmigung fertig gestellt ist und noch heute vorab per e-mail an den Bauherrn versandt wird. Eine Verzögerung hat sich hier ergeben, da die zur Entscheidung benötigten Unterlagen erst vor wenigen Tagen vollständig eingereicht wurden. Nachdem abschließend nun auch das Brandschutzkonzept vorgelegt wurde, war der Bauantrag entscheidungsreif.“

So wie es aussieht, kann es nun endlich weitergehen. Die Baugenehmigung ist bewilligt, was sind die nächsten Schritte?

Nun, da der Baustart durch Vorlage der Baugenehmigung vorliegt, werden in den nächsten Wochen die Gründungsmaßnahmen beauftragt. Bereits im Vorfeld hat es Untersuchungen zu möglichen Gründungsvarianten gegeben.

Hier ist man jetzt auf dem finalen Weg, sodass im Oktober die Baustelleneinrichtung sowie der Spatenstich erfolgen kann und spätestens im November die Erd- und Gründungsarbeiten beginnen können. Sofern keine Verzögerungen wegen Lieferengpässen dazwischen kommen, ist der Beginn der Rohbauarbeiten für den Dezember 2022 geplant.