Wittlich : Betreuungsangebot im Ausschuss

Wittlich Der Schulträgerausschuss der Stadt Wittlich trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 7. Mai, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Verwaltungsgebäudes in der Schloßstraße 11. Es geht unter anderem um das Betreuungsangebot an den städtischen Grundschulen. Außerdem ist eine Einwohnerfragestunde geplant.