Seminar : Betriebsübergabe in der Landwirtschaft

Betriebsübergabe in der Landwirtschaft

Wittlich Die Bauern- und Winzerfamilien in Rheinland-Pfalz führen ihre Höfe und Weinbaubetriebe zum Teil schon über viele Generationen. Jede Generation investiert viel Arbeit, Zeit, Geld und Herzblut.

Diese und andere Fragen sollen in einer Veranstaltung des Landfrauenverbands Bernkastel-Wittlich und des Bauern- und Winzerverband Rheinland Nassau am Samstag, 25. Januar, zwischen 11 und 12.30 Uhr im Haus der Landwirtschaft in der Friedrichstraße (Seiteneingang) beantwortet werden. Referentin ist Claudia Jennewein, freiberufliche Trainerin und Coach.