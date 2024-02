Prozess an der Mosel Frau soll beeinträchtigten Mann um 100.000 Euro betrogen haben

Ist es möglich, beziehungsweise wie ist es möglich, dass eine Person mit der EC-Karte und der PIN einer anderen Person kurz hintereinander an vier Tagen jeweils 9800 Euro und an einem fünften Tag 5200 Euro an einem Geldautomaten abhebt? Normalerweise geht das nicht. Das kann der Besitzer der Karte und des PIN nicht – und eine andere Person erst recht nicht. So sollte es zumindest sein, so war es aber offenbar nicht. Es waren die höchsten Beträge der insgesamt 57 Abhebungen, die eine 60-jährige Frau zwischen März 2019 und November 2021 zuungunsten eines gleichaltrigen Mannes getätigt haben soll. Deshalb muss sie sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Schöffengericht in Bernkastel-Kues verantworten.