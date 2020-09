Ortsbild : Bettenfeld erhält Dorfgarten

Foto: Christina Bents Foto: Christina Bents

Bettenfeld (chb) Ein kleiner Dorfgarten mit insgesamt fünf Hochbeeten ist in diesem Jahr in Bettenfeld umgesetzt worden. Vor allem Kräuter wurden angepflanzt, die Beete mit dicken Rundhölzern eingefasst, eine Beschilderung angebracht, und Kinder haben ihre Steine, die sie in der Corona-Zeit angemalt haben, dort abgelegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Zugreifen kann jeder, der möchte.

Der Dorfgarten ist mitten im Ort auf einer Freifläche gegenüber des Platzes, wo einmal ein Generationenwohnen entstehen soll.