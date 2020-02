Projekt : Neue Wohnformen für ältere Menschen in Bettenfeld

Bettenfeld Damit Senioren in ihrem Heimatdorf alt werden können, bringen die Bettenfelder ein Wohnprojekt weiter voran.

Wohnmodelle für ältere Menschen: In Rheinland-Pfalz gibt es fünf ausgewählte Ortsgemeinden, in denen mit finanzieller Unterstützung aus Mainz neue Wohnformen für ältere Menschen geschaffen werden sollen. Ziel dieses Projektes ist es, dass ältere Menschen in ihrem Dorf bleiben können, dass sie Gemeinschaft leben und auch noch zum Dorffest können – und sei es im Rollstuhl. Deshalb braucht es gerade in kleinen Dörfern Wohn-Pflege-Angebote, die vor Ort entwickelt werden und lokale Gegebenheiten berücksichtigen. Genau das passiert gerade in Bettenfeld in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land (der Volksfreund berichtete). In der Dorfmitte am Brunnen soll künftig ein Gebäudekomplex entstehen, in dem Bettenfelder ihren Lebensabend verbringen können. Angedacht sind fünf bis sechs Wohneinheiten, die barrierefrei bewohnt werden können und wo ältere Menschen, wenn nötig, Hilfestellung im Alter erhalten werden. Das Motto lautet: „Gemeinsam statt einsam“. Bettenfeld hatte sich an einem Wettbewerb beteiligt und war gemeinsam mit vier weiteren Gemeinden in ganz Rheinland-Pfalz als Sieger hervorgegangen. Ende Januar war es dann endlich so weit.