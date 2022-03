Wahlsieger : Klarer Sieger und neuer Ortschef

Bettenfeld Eine klare Mehrheit. Der parteilose Kandidat Klaus Bracht konnte sich bei der Ortsbürgermeisterwahl in Bettenfeld vergangenes Wochenende über ein deutliches Ergebnis freuen. Er verspricht eine „Zeitenwende“ in der Bettenfelder Lokalpolitik.

Ein klares Votum: „Ich bin froh über dieses eindeutige Ergebnis“, sagt der designierte Ortsbürgermeister Klaus Bracht im Gespräch mit unserer Zeitung. „So weiß man, dass man die volle Rückendeckung der Wähler hat. Bei einem knappen Ergebnis wäre das nicht so eindeutig. Deshalb freue ich mich.“ Wie erklärt sich Bracht das klare Ergebnis? „Ich mache ja schon 40 Jahre an vorderster Front Vereinsarbeit. Man kennt mich. Das ist der ausschlaggebende Punkt.“ Dabei kam Bracht erst bei der letzten Kommunalwahl über die Liste der FWG in den Gemeinderat. „Bei der Ortsbürgermeisterwahl bin ich als Einzelbewerber ins Rennen gegangen, um Neutralität zu zeigen und dass ich für alle da bin.“

Welche Ziele verfolgt der 53-jährige Bettenfelder, der in der Eifelklinik in Manderscheid im technischen Dienst beschäftigt ist, in der Bettenfelder Lokalpolitik? „Ich bin ja erst mal nur für zwei Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl gewählt. Bis dahin sind wohl keine großen Sprünge möglich.“ Sein Ziel sei es, sagt Bracht, das Gemeinschaftsgefühl im Ort wieder zu stärken. „In der Zusammenarbeit muss eine neue Atmosphäre, Stimmung und eine gewisse Lockerheit, dass es Spaß macht, sich in der Gemeinde zu engagieren, geschaffen werden. Ich möchte dabei alle mitnehmen: Den Rat, die Vereine, die Bürger.“ In den vergangenen Jahrzehnten habe im Bettenfelder Gemeinderat immer nur „Hickhack“ statt Gemeinschaftsgefühl geherrscht, meint der neue Ortsbürgermeister Klaus Bracht, der diesbezüglich für die Bettenfelder Lokalpolitik eine „Zeitenwende“ verspricht.