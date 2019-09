Über die Dörfer : Bettenfelder Bürgermeister sieht großes Potenzial in neuer ÖPNV-Anbindung

Bettenfeld „Bettenfeld wird sich mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bald drastisch verändern“, davon ist Ortsbürgermeister Heinz Tutt im Rahmen des Gesprächs mit dem TV für die Serie „Über die Dörfer“ überzeugt.

„Denn in zwei Jahren wird Bettenfeld an die Regionallinien nach Daun, Wittlich und Gerolstein angeschlossen und dann fahren alle zwei Stunden Busse“. Derzeit sei die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in dem 700-Einwohner-Dorf noch sehr schlecht und man sei auf das besser verbundene Manderscheid angewiesen.