Infrastruktur : Hunsrückquerbahn: Chance oder Hemmschuh?

Morbach/Thalfang Auf der Bahnlinie Langenlonsheim-Hermeskeil können ab Dezember wieder Züge verkehren. Die Bevölkerung in der Gemeinde Morbach und der Verbandsgemeinde Thalfang sieht die Wiederinbetriebnahme differenziert.

Klar ist: Der Bau und der Betrieb der Bahnstrecke hatten nach 1903 im damals armen und verkehrstechnisch schlecht erschlossenen Hunsrück für einen wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt, schreiben Hermann Catrein und Berthold Staudt in der Morbacher Ortschronik. „Den Bauern war es erstmals möglich, billigeren Kunstdünger zu beziehen was sich in ertragreicheren Ernten niederschlug, die in den Städten abgesetzt werden konnten“, heißt es dort. Zudem seien Sägewerke entstanden mit Bahnanschlüssen.

Doch ob die Wiederinbetriebnahme heute wieder mit wirtschaftlichem Aufschwung verbunden ist? Die Menschen auf dem Hunsrück sehen das durchaus differenziert. „Für den Flugplatz Hahn und die Holzindustrie könnte es von Vorteil sein“, sagt Staudt zu den heutigen Plänen. „Aber die Investitionen dürften ziemlich hoch sein“, befürchtet er. Ob die Holzschwellen halten, sei eine technische Sache, die er nicht bewerten will. Er hält das Vorhaben für wirtschaftlich fragwürdig, „aber das muss der Investor durchrechnen.“ An der Gleisanlage müsse vieles passieren, ergänzt der Morbacher Karl Mutsch. Insbesondere die Machbarkeit müsse geprüft, die Strecke von Pflanzen befreit und die Übergänge hergerichtet werden. „Ich würde mich freuen, wenn es klappen würde“, sagt er.

Thomas Wilbert aus Morbach glaubt nicht, dass das Unternehmen mit dem Güterverkehr auf dem Hunsrück in der Lage ist, „just-in-time“ zu liefern, wie es heute vielfach von der Wirtschaft gefordert wird. „Ich würde einen Radweg bauen“, sagt er. „Das macht mehr Sinn, als eine Bahn in Betrieb zu nehmen.“

Der Morbacher Andreas Eibes hingegen begrüßt die Wiederinbetriebnahme aus verkehrstechnischen Gründen. „Ich sehe auf der Autobahn, was los ist, ein Lastwagen an dem anderen“, sagt er. Er erhofft sich auch positive Effekte für die Umwelt.

Ob was dabei herumkommt, sei eine andere Sache. Die Strecke sei schon viele Jahre nicht mehr in Betrieb, und es habe schon viele Wellen an Aktionismus gegeben. Und auch, wenn Güterzüge fahren sollten, einmal am Tag hin und einmal zurück, dann sei das weniger Lärm als bei einem Flugverkehr und nicht so dramatisch. „Warten wir mal ab“, sagt sie.