Freiwilligendienst : Bewerbungen für soziales Jahr

Wittlich Das Cusanus-Gymnasium Wittlich sucht junge engagierte Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren, die Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) an einer Ganztagsschule haben. Die Aufgabenfelder sind die Unterstützung der Lehrkräfte bei der Hausaufgabenbetreuung, die Betreuung der jungen Schüler beim Mittagessen in der Mensa, die Gestaltung eigener Projekte im Rahmen des AG-Angebotes und die Übernahme von überschaubaren Verwaltungsaufgaben.



Besonders für diejenigen, die ein Lehramtsstudium oder einen pädagogischen Beruf anstreben, bietet das FSJ eine gute Möglichkeit, das Berufsleben kennenzulernen.