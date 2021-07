Beruf : Besser für Berwerbungsverfahren vorbereitet

Wittlich (red) Bei den meisten Berufsausbildungen, dualen Studiengängen und späteren Stellenbesetzungen spielen Assessment-Center eine große Rolle. Dass diese weder willkürlich noch unberechenbar sind, erfuhr die zwölfte Klasse des beruflichen Gymnasiums für Technologie und Umwelt in Wittlich hautnah – und fühlt sich jetzt besser vorbereitet.

Bereits in der Vorstellungsrunde der Veranstaltung zur Studien- und Berufsorientierung wurde deutlich, wie vielfältig und facettenreich die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler waren. Von der Operationstechnischen Assistentin über den Kfz-Mechatroniker bis hin zu vielfältigen Studienwünschen wie etwa Architektur, Ingenieurwesen und Fremdsprachen – sämtliche beruflichen Richtungen sind vertreten. Eine Gemeinsamkeit verbindet sie: Die Teilnahme an Assessment-Centern zur Auswahl von Auszubildenden oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist in den meisten größeren Unternehmen zum Alltag geworden.