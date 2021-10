Entscheidung getroffen : BI legt Berufung gegen Urteil zum Vitelliusbad ein

Wittlich Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wittlicher Freibads in seiner jetzigen Form legt Berufung ein will vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.

(will) Die Bürgerinitiative für den Erhalt des Wittlicher Freibads in seiner jetzigen Größe legt Berufung gegen das Urteil des Trierer Verwaltungsgerichts ein. Das Gericht hatte in seinem Urteil das Bürgerbegehren der BI aus seiner Sicht als unzulässig erklärt. Es habe die Anforderungen nicht erfüllt, so die Begründung, die in dem Bürgerbegehren zur Abstimmung gestellte Frage sei weder hinreichend bestimmt noch einer abschließenden Entscheidung zugänglich.