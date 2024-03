Mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet Charmanter Service, regionale Küche: Dieses Restaurant in der Region hat laut Guide Michelin ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben Feinschmecker mit dem Sonnora in Dreis – hat in diesem Jahr zum 25. Mal drei Sterne im Guide Michelin bekommen – und dem ebenfalls mit drei Sternen ausgezeichneten Schanz in Piesport die Auswahl von gleich zwei der besten Restaurants Deutschlands. Zudem gibt es in der Region zahlreiche weitere Restaurants mit zwei Sternen oder mit einem Stern (siehe Info).