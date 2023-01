Antiquität : So kam eine entwendete Bibel aus dem Jahr 1527 wieder zurück nach Bernkastel-Kues

Dr. Marco Brösch, wissenschaftlicher Bibliothekar des Cusanusstifts mit der Bibel, die nach 34 Jahren wieder zurück ist. Foto: Bents Christina

34 Jahre lang galt eine Bibel aus der Bibliothek des Cusanusstifts als verschollen. In einem Antiquariat in den Niederlanden ist sie wieder aufgetaucht. Bibliothekar Dr. Marco Brösch ist darüber sehr froh, denn sie gehört zur Geschichte des Hauses.

Wer sich die literarischen Schätze des Cusanusstifts anschauen möchte, kann nicht einfach so in die Bibliothek spazieren. Wie ein Tresorraum, mit einer dicken Stahltür und Zahlencode, ist der Zugang gesichert. Die Werke aus den vergangenen Jahrhunderten stehen hinter abschließbaren Glasfronten.

Das war nicht immer so. Bis in die 1980er Jahre standen die Bücher offen in den Regalen und bei Führungen wäre es für Besucher grundsätzlich möglich gewesen, sie einfach zu klauen. So sind wahrscheinlich mehrere Drucke – eine Inkunabel, das ist ein Druckerzeugnis aus den ersten fünfzig Jahren des Buchdrucks bis zum Jahr 1500, zwei Urkunden und die Bibel, die jetzt wieder aufgetaucht ist – aus dem Haus entwendet worden. „Bei einer Inventarisierung im Jahr 1988 ist aufgefallen, dass sie fehlen“, berichtet Dr. Marco Brösch, wissenschaftlicher Bibliothekar des Cusanusstifts. Da man aber nicht genau wusste, ob sie verlegt oder gestohlen waren, hat man erst einmal nicht die Polizei gerufen.

Cusanusstift musste nachweisen, Eigentümer der Bibel zu sein

Viele Werke, die gestohlen werden, tauchen irgendwann wieder auf, beispielsweise in Antiquariatsportalen, wo man gezielt nach ihnen suchen kann. „Das haben wir getan. Und tatsächlich ist dort eine Bibel aufgetaucht, die unserer sehr ähnlich gewesen ist. Da davon 200 bis 500 Stück gedruckt worden sind, mussten wir erst einmal nachweisen, dass es sich um unser Buch handelt“, so der Bibliothekar. Weiter erklärt er: „Das war in diesem Fall relativ einfach, denn es gab einen Besitzervermerk von Stephanus Noll, der eine kurze Zeit Rektor des Stifts war und seine Bücher der Bibliothek vermacht hat, und eine Bibliothekssignatur.“

Nachdem das Stift den Antiquar auf diese Merkmale aufmerksam gemacht hatte, war er kooperativ. Er hatte die Bibel, die nicht nur durch ihr Alter von fast 500 Jahren besonders ist, sondern auch weil das Titelblatt vom Künstler Hans Sebald Brehm gestaltet wurde, der vermutlich ein Schüler von Albrecht Dürer war, bei einem anderen Antiquar gekauft. Er hatte das Buch aus einem Privatbesitz. „Es gab nichts daran zu deuten, dass es sich um das Buch der Bibliothek des Cusanusstifts handelt, und deshalb konnten wir es gegen einen Unkostenbeitrag wieder zurückbekommen“, so Dr. Marco Brösch. Der wissenschaftliche Bibliothekar ist sehr erleichtert, dass die Bibel wieder da ist. „Es gehört zur Geschichte des Hauses, wie die anderen Schriften auch. Es hat vor allem ideellen Wert. Deshalb ist es toll, es wieder hier zu haben.“

Die Bibel ist in einem guten Zustand

Das Buch, das normalerweise in einem abgedunkelten Raum mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit stehen sollte, so wie es in der Bibliothek des Cusanusstifts gegeben ist, hat in den vergangenen 34 Jahren keinen Schaden genommen. „Es ist in einem guten Zustand, kein Schimmel, keine Pilze, nur einige Fehlstellen sind mit Klebestreifen zusammengefügt worden. Das ist aber minimal. Wir werden das fachgerecht restaurieren.“ Insgesamt hat es nur drei bis vier Wochen gedauert, bis die Bibel von den Niederlanden an der Mosel war. Jetzt steht sie wieder an ihrem Platz.