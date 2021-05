Religion : Jugendliche aus Morbach nutzen Lockdown für ein Lego-Comic

Morbach Aktive des Teen-Treff Morbach beteiligen sich an Bibelprojekt

Viele Aktivitäten im Vereinsleben und der Jugendarbeit ruhen derzeit. Der Grund sind die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Doch der TeenTreff, eine Jugendgruppe der evangelischen Kirche in Morbach, hat trotzdem einen Weg gefunden, aktiv zu bleiben. Die sechs Jugendlichen haben sich an einem Projekt beteiligt namens Berliner-Bibel-Projekt. Angelehnt an Bildern aus Computerspielen werden aus Legoklötzchen Geschichten aus der Bibel nacherzählt. 70 Jugendgruppen beteiligen sich insgesamt daran, sagt Anne Gemeinhardt, ehrenamtliche Leiterin des TeenTreffs. Die Morbacher sind die einzigen Teilnehmer, die nicht aus Berlin oder Brandenburg kommen, sagt sie.

In seinem Fall war es bei einer Szene ein Grab, neben dem Ägypter Sachen gelagert haben. Rund 30 Minuten hat er für eine Szene gebraucht, sagt er. „Es hat Spaß gemacht, so was zu bauen und umzusetzen“, sagt Collin, der bereits Erfahrung darin hat, Szenen zu kreieren und mit Video oder Foto zu dokumentieren. Geplant war, dass bei einem Festakt in Berlin jeder Teilnehmer ein Exemplar des Berliner-Bibel-Projekts erhält.