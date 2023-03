Biberburg ist größer geworden Bekommen die Biber an der Salm bald Nachwuchs? (Fotos)

Für seine Rückkehr in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat sich der Biber mit der Salm bei Eisenschmitt nahe des Klosters Himmerod ein idyllisches Fleckchen Erde ausgesucht. Aufgrund der üppigen Vegetation mit Weiden, Erlen und dichtem Buschwerk ist die wilde Flusslandschaft für den Menschen kaum passierbar. Doch der Biber, der sich dort 2021 angesiedelt und eine Burg gebaut hat (wir berichteten), fühlt sich in diesem Eifel-Urwald bibermäßig wohl. Und das hat Folgen: Wie Günther Weins, ehemaliger Fachbereichsleiter und Biberbeauftragter der VG Wittlich-Land, erklärt, sei die Biberburg in jüngster Zeit stark gewachsen. Der Biber ist also nicht nur auf der Durchreise, sondern mittlerweile an der Salm sesshaft geworden. Anders sei die Vergrößerung der Biberburg am Flussufer, deren Eingang sich unter der Wasseroberfläche befinde, nicht zu erklären.