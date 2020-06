Landschaft : Bienen lieben die Bienenweide

Foto: Pelm Foto: Werner Pelm

Manderscheid (wp) Quer durch die Lande kann man wie hier in Manderscheid dieser Tage ganze Felder in einer hellblauen Blütenpracht erleben. Bekannt als Bienenweide – der botanische Name lautet Phacelia tanacetifolia – dient die Pflanze einer schnellen Begrünung frei gewordener Acker­flächen und hilft gegen Bodenerosion.



