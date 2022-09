Genuss : Määäh und Prost: Jetzt gibt’s Bier mit Ziegenmolke aus der Eifel

Plein Ein Kölner und eine Eifelerin machen gemeinsame Sache: Er braut Bier, sie liefert die Ziegenmolke dazu. Ob das überhaupt schmeckt, wo es das Bier gibt und was das wichtigste beim Bierbrauen ist – der TV hat nachgefragt.

Bier mit Ziegenmolke schmeckt süßlich

„Geschmacklich ist das neue Bier Zolke eher süßlich“, sagt Haferstroh. Stark nach Ziegenmolke riecht oder schmeckt es aber nicht. Denn Haferstroh hat nur einen Teil des Malzes durch Ziegenmolke ersetzt. „Wir haben gemeinsam probiert, was gut zusammen passt.“ Es sei ein bisschen wie bei einem Architekten gewesen, in dessen Vorstellung sich ein Haus zusammenbaut: „Wir haben uns überlegt, welcher Hopfen und welches Malz am besten zur Ziegenmolke passen. Und so lange mit hellen und dunklen Malzsorten probiert, bis es lecker war.“ Das wichtigste an seinem Bier sei, dass es „drinkability“ hat, sagt Haferstroh, also leicht zu trinken ist. „Ich möchte, dass man nach dem ersten Bier noch ein Zweites trinken möchte“, sagt er. Ernst Haferstroh ist Kölner – in den Kölner Kneipen wollte man nach dem ersten Kölsch auf jeden Fall mindestens noch ein zweites trinken. So sollte es auch bei Zolke werden.