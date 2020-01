Konzert : Bigband Melody Makers spielt in Kröv

Melody Makers. Foto: TV/Melody Makers

Kröv (noj) Ein besonderes Musikereignis erwartet die Gäste am Samstag, 11. Januar, ab 20 Uhr in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch in Kröv. Die Bigband Melody Makers gibt ein Konzert und präsentiert dort Titel von Bill Ramsey, Udo Jürgens, Robbie Williams, Tom Jones bis hin zu Joe Cocker und Roger Cicero.

