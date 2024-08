Engagement hat sich gelohnt Wie die Morbacher Jugend zu ihrem eigenen Bikepark kam

Morbach · Sie selbst hatten die Idee: Jetzt haben die Jugendlichen in Morbach ihren eigenen Bikepark am Sportzentrum. Nach vier langen Jahren des Planens, Verhandelns und Bauens wurde er am Wochenende eingeweiht. Was er bietet hat.

26.08.2024 , 06:37 Uhr

Link zur Paywall "Unser Engagement hat sich gelohnt" 59 Bilder Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato