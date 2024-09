Nach Arbeiten am Fahrbahn-Belag Mountainbiker können neue Anlage in Morbach wieder nutzen

Gute Nachrichten vor dem Start ins Wochenende: Der Bikepark am Sportzentrum in Morbach ist wieder geöffnet. Das teilte Bürgermeister Hackethal am Freitagnachmittag mit. „Nach erfolgten Aufbereitungsarbeiten und einer weiteren Bewertung der Bikepark-Anlage habe ich heute in Abstimmung mit den Beigeordneten die Strecke wieder öffnen lassen“, schrieb der Gemeindechef in einer E-Mail an die Volksfreund-Redaktion.