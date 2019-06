Sport : Biker können Grenzen austesten

An den Verpflegungsstätten werden wieder viele Helfer benötigt. Foto: Jürgen C. Braun

Thalfang Beim 18. Erbeskopf Marathon rund um Thalfang im Juli werden die Grenzen der Belastbarkeit immer weiter gesteckt. Erstmals wird ein Ultramarathon angeboten.

Der Erbeskopf-Marathon der Mountainbiker wird in diesem Jahr „volljährig“. Zum 18. Mal starten am 14. Juli rund um die Region des höchsten Bergs in Rheinland-Pfalz Hunderte von Bikern auf verschieden langen Strecken. In diesem Jahr mit einer ganz besonderen neuen Herausforderung.