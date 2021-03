Bankenwesen : VVR-Bank zieht positive Bilanz

Wittlich Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Wittlich ist trotz Corona zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2020. In einer virtuellen Pressekonferenz hat die Bank ihre Zahlen präsentiert.

Die Bank habe mehr als 800 Tilgungsaussetzungen für ihre Kunden organisiert, jeweils für drei oder sechs Monate. Das sei eine erfolgreiche Maßnahme gewesen, die „Liquiditätsdruck genommen habe“. Die Bank konnte, so Hoeck, trotz der großen Herausforderungen das vergangene Geschäftsjahr erneut erfolgreich abschließen. Die Niedrigzinsphase hemmt allerdings weiter. „Das Zinsumfeld bleibt schwierig“, sagte Vorstandssprecher Hoeck.

Auswirkungen hatte die Pandemie auch auf den Zahlungsverkehr. Es werde zunehmend mehr digital bezahlt, sagte Michael Hoeck. So gab es bei der VVR-Bank 2020 rund 200 000 Transaktionen an Geldautomaten weniger als im Vorjahr: rund 643 000 war es in 2020 gegenüber etwa 856 000 im Jahr 2019.