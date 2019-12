Messen und Märkte : Vorfreude auf die Hunsrücker

Einer der schönsten und bekanntesten Weihnachtsmärkte zieht Jahr für Jahr Einheimische und Touristen aus aller Welt an. Dennoch fällt die Bilanz in diesem Jahr durchwachsen aus. Foto: Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues Eine Bilanz ohne Höhen und Tiefen: Veranstalter sind mit dem Ergebnis des Bernkastel-Kueser Weihnachtsmarkts zufrieden und hoffen auf ein besseres Ergebnis im nächsten Jahr.

Veranstalter Frank Hoffmann, Vorsitzender des Werbekreises, bescheinigt dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues ein durchwachsenes Ergebnis. Hoffmann: „Die Bilanz ist o.k. Das Feedback aus der Händlerschaft lautet: Kein herausragendes Jahr, aber auch kein schlechtes Jahr, sondern ein durchschnittliches Jahr mit allen Wetterturbulenzen, die wir hatten von Regen bis Sonne mit 16 Grad.“ Mehr Glühwein getrunken: Trotz moderater Temperaturen sei aber der Glühweinumsatz im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas gestiegen. 2018 hatte Dauerregen manche Besucher abgehalten, zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Gute Ergebnisse hätten die Wochenenden gezeigt, an denen es verschiedene Programmpunkte gab, wie das Kino-Event „Feuerzangenbowle“. „Da haben wir auch Feuerzangenbowle verkauft, was gut ankam.“ Auch die Donnerstagswinterbühne - analog zur Sommerbühne - sei gut angekommen. An vier Donnerstagen gab es dort Konzerte unterschiedlicher Bands von 18 bis 20 Uhr. „Das nutzen auch viele Firmen, die zum Weihnachtsmarkt auf einen Glühwein gehen, bevor sie in die Restaurants zur Weihnachtsfeier weiterziehen,“ bemerkt Hoffmann.

Flexible Öffnungszeiten: Erstmals gab es in diesem Jahr flexible Öffnungszeiten mit sogenannten „Kern-Öffnungszeiten“, was für Diskussionen sorgte. „Diese Regelung war von der Händlerschaft mehrheitlich so gewünscht worden. Schon in der ersten Woche gab es massive Proteste und Verbesserungsvorschläge. Wir haben dann ab Montag die Öffnungszeiten wieder generell bis 19 und bis 21 Uhr am Wochenende eingeführt.“ Hintergrund waren unterschiedliche Erwartungen der Kunsthandwerker einerseits und der Gastronomieanbieter andererseits. Die Diskussion ist aber noch nicht zu Ende, denn Hoffmann verspricht, das Thema im Februar auf der Ausstellerbesprechung noch einmal anzusetzen. Hoffmann: „Da müssen wir Kompromisse finden.“

Budenzahl bleibt gleich: Dass der Weihnachtsmarkt kleiner geworden ist, was manche behaupten, kann Hoffmann nicht wirklich bestätigen. In diesem Jahr gab es nämlich keine Buden in der Graacher Straße. „Man hörte, dass der Weihnachtsmarkt kleiner ist, weil wir einen Straßenzug ausgelassen haben, die Graacher Straße. Diese Buden sind aber zum Bärenbrunnen umgezogen. Die Budenzahl blieb gleich, die Veranstaltungsfläche wurde verringert, weil wir dort massive Probleme mit Anwohnern hatten,“ sagt Hoffman.

Eine Bitte an die Traben-Trarbacher: Sein Fazit: „Der Weihnachtsmarkt war o.k., kein Ausreißer nach oben, kein Ausreißer nach unten.“ Es sei viel Bus- und Gruppentourismus überwiegend am Wochenende zu beobachten gewesen, weil das für Busunternehmer im Zusammenhang mit Traben-Trarbach interessant sei. Die Unternehmen können dann gleich zwei Ziele anfahren, was die Tour attraktiver macht. Und an dieser Stelle hat Hoffmann einen Wunsch an Traben-Trarbach: „Es wäre gut, wenn die Traben-Trarbacher ihren Wochenend-Weihnachtsmarkt ausweiten könnten auf die gesamte Woche dann hätten wir eine Entzerrung der Busse und mehr Frequenz im Einzelhandel.“

Mehr Hotelschiffe: Im Übrigen seien auch mehr Hotelschiffe zu beobachten, die in Bernkastel anlegen, damit ihre Gäste den Weihnachtsmarkt besuchen können. „Das ist auch sehr zu begrüßen, weil die Touristen dann auch mehr Frequenz auf den Weihnachtsmarkt bringen,“ findet Hoffmann.